21:17 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Видеоповторы будут использоваться на Кубке конфедераций и, возможно, на ЧМ-2018

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Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что задачей федерации является внедрение видеоповторов к чемпионату мира-2018, информирует BBC. По его словам, это является одной из важнейших целей в ближайшее время, и ситуация с введением видеоповторов "выглядит обнаддеживающей. Также он подчеркнул, что система VAR (рефери-видеоассистенты) будет использоваться уже на Кубке конфедераций-2017.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербуге с 17 июня по 2 июля. ЧМ-2018 примут 12 стадионов в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля.

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