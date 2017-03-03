Видеоповторы будут использоваться на Кубке конфедераций и, возможно, на ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что задачей федерации является внедрение видеоповторов к чемпионату мира-2018, информирует BBC. По его словам, это является одной из важнейших целей в ближайшее время, и ситуация с введением видеоповторов "выглядит обнаддеживающей. Также он подчеркнул, что система VAR (рефери-видеоассистенты) будет использоваться уже на Кубке конфедераций-2017.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербуге с 17 июня по 2 июля. ЧМ-2018 примут 12 стадионов в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля.