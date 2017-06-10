10:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Видео дня: тренер сборной Боснии и Герцеговины выбивает зуб футболисту сборной Греции

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Встреча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Боснии и Герцеговины и Греции (0:0) закончилась дракой с участием игроков и тренеров обеих команд. После стычки игроков "Ромы" Эдина Джеко и Костаса Маноласа в конфликт вступили и остальные члены команд.

В одном из эпизодов помощник тренера боснийцев Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу. О вероятных санкциях к командам и отдельным лицам, участвовавшим в конфликте, пока не сообщается.

В послематчевом интервью Манолас обвинил боснийцев в неуважении к гимну Греции.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Алый Дракон

serenky25 Мухамед Бешич #7 подбежал и ударил со спины Костаса Маноласа №4 чем спровоцировал драку. Сам при этом в ней не участвовал, а скрылся в под трибунном помещении. Поступок мерзкий. Наказать надо минимум до конца отборочного турнира. 10:20... Тотальный диктант ты явно не сдашь...

11:08

Lestat

"Дикари, плакать хочется" (ц)

10:36

serenky25

Мухамед Бешич #7 подбежал и ударил со спины Костаса Маноласа №4 чем спровоцировал драку. Сам при этом в ней не участвовал, а скрылся в под трибунном помещении. Поступок мерзкий. Наказать надо минимум до конца отборочного турнира.

10:20

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

опять муслимы шумят? пора их стеной огораживать.

10:15

баламошка

"Эти забавные животные"))

10:06