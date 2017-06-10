Видео дня: тренер сборной Боснии и Герцеговины выбивает зуб футболисту сборной Греции

Встреча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Боснии и Герцеговины и Греции (0:0) закончилась дракой с участием игроков и тренеров обеих команд. После стычки игроков "Ромы" Эдина Джеко и Костаса Маноласа в конфликт вступили и остальные члены команд.

В одном из эпизодов помощник тренера боснийцев Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу. О вероятных санкциях к командам и отдельным лицам, участвовавшим в конфликте, пока не сообщается.

В послематчевом интервью Манолас обвинил боснийцев в неуважении к гимну Греции.