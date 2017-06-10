Видео дня: тренер сборной Боснии и Герцеговины выбивает зуб футболисту сборной Греции

Встреча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Боснии и Герцеговины и Греции (0:0) закончилась дракой с участием игроков и тренеров обеих команд. После стычки игроков "Ромы" Эдина Джеко и Костаса Маноласа в конфликт вступили и остальные члены команд.
В одном из эпизодов помощник тренера боснийцев Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу. О вероятных санкциях к командам и отдельным лицам, участвовавшим в конфликте, пока не сообщается.
В послематчевом интервью Манолас обвинил боснийцев в неуважении к гимну Греции.
Алый Дракон
serenky25 Мухамед Бешич #7 подбежал и ударил со спины Костаса Маноласа №4 чем спровоцировал драку. Сам при этом в ней не участвовал, а скрылся в под трибунном помещении. Поступок мерзкий. Наказать надо минимум до конца отборочного турнира. 10:20... Тотальный диктант ты явно не сдашь...
11:08
Lestat
"Дикари, плакать хочется" (ц)
10:36
serenky25
Мухамед Бешич #7 подбежал и ударил со спины Костаса Маноласа №4 чем спровоцировал драку. Сам при этом в ней не участвовал, а скрылся в под трибунном помещении. Поступок мерзкий. Наказать надо минимум до конца отборочного турнира.
10:20
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
опять муслимы шумят? пора их стеной огораживать.
10:15
баламошка
"Эти забавные животные"))
10:06