Вице-президент ФИФА: "Инвестиции правительства РФ в ЧМ-2018 оправдают себя"

Вице-президент ФИФА, президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Бахрейна Сальман бен Ибрагим Аль Халифа отметил, что инвестиции правительства России в подготовку к Кубку конфедераций и чемпионату мира обязательно себя оправдают.

Вчера в Бахрейне прошел 67-й ежегодный конгресс ФИФА, на котором генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин представил доклад о подготовке к предстоящим турнирам.

– Кубок конфедераций пройдет уже в следующем месяце, все мы ждем с нетерпением, – цитирует ТАСС шейха Сальмана. – Уверен, Россия покажет себя великолепным организатором. На конгрессе мы получили подробный доклад о подготовке к обоим турнирам, у меня не осталось сомнений, что они пройдут на высшем уровне. Инвестиции правительства России обязательно оправдают себя.

Разговоры о каких-то рисках ведутся всегда – и когда мы проводили чемпионат мира в ЮАР, и когда в Бразилии. То же самое сейчас происходит и с Россией. Но я уверен, что оргкомитет все сделает на высшем уровне.