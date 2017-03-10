Вибрация поля на стадионе в Петербурге устранена

Вибрация поля на новом стадионе в Петербурге полностью устранена. Об этом сообщил вице-губернатор города Игорь Албин. Напомним, что в октябре прошлого года по итогам инспекционного визита комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем на стадионе из-за высокого уровня вибрации, который не соответствует нормам ФИФА.

– Вибрация выкатного поля на стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга полностью устранена. Как мы и обещали, – написал Албин в "Твиттере". – По всему периметру поля находится 9-мм металлическая плита, которая была недостаточно укреплена, что приводило к волновой вибрации. Усилили второстепенные балки, наварив дополнительно 300 т дополнительных балок. Брали за базу вибрацию на Петровском, т.к. стандартов нет.