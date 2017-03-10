09:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Вибрация поля на стадионе в Петербурге устранена

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Вибрация поля на новом стадионе в Петербурге полностью устранена. Об этом сообщил вице-губернатор города Игорь Албин. Напомним, что в октябре прошлого года по итогам инспекционного визита комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем на стадионе из-за высокого уровня вибрации, который не соответствует нормам ФИФА.

– Вибрация выкатного поля на стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга полностью устранена. Как мы и обещали, – написал Албин в "Твиттере". – По всему периметру поля находится 9-мм металлическая плита, которая была недостаточно укреплена, что приводило к волновой вибрации. Усилили второстепенные балки, наварив дополнительно 300 т дополнительных балок. Брали за базу вибрацию на Петровском, т.к. стандартов нет.

Дополнительная информация

https://twitter.com/Albin_Igor

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Angeldust

За какие-то несчастные 5 млн бакинских?

10:02

ЗлобныйЖиртрест

Город воров

09:59

shpasic

300 т балок? это сколько в миллиардах?)

09:34

Свинству Бой!

....а вибрация в головах масквабадцев усилилась!

09:30

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