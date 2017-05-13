Ветераны Великой Отечественной войны получили сувениры от строителей "Волгоград-Арены"

Ветераны Великой Отечественной войны посетили строительство стадиона чемпионата мира-2018 в Волгограде, сообщает vlg-media.ru. Строители показали им на специально созданной модели, как будут устанавливать на арене вантовую кровлю. После демонстрации ветеранам вручили сувениры - так называемые цанки, специальные приспособления, используемые для блокировки тросов.

– Это грандиозная стройка, очень важная и ответственная, – сказал 92-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, почетный гражданин Волгограда Евгений Рогов. – Мы с товарищами восхищены, как продвинулись вперед работы, и уверены, что стадион будет украшением нашего города-героя.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.