Веснина стала послом Сочи на ЧМ-2018

Олимпийская чемпионка-2016 по теннису, обладательница двух титулов "Большого шлема" в паре Елена Веснина стала послом Сочи на чемпионате мира-2018. Она приняла участие в запуске часов обратного отсчета до старта турнира. В церемонии также принял участие бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, ранее ставший послом ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода.
Today started the countdown clock for the World Cup 2018 in Russia⚽🇷🇺🎉Very honored to be ambassador of the World Cup from Sochi🤗Сегодня дан обратный отсчёт к началу Чемпионата Мира по футболу в России в 2018 году.Осталось 635 дней⚽🇷🇺🎉Вместе с главой города Сочи-Пахомовым Анатолием Николаевичем,футболистом Сборной России @dmitrybulykin и президентом Федерации футбола г.Сочи Марусидзе Г.Г И мне дана честь быть послом Чемпионата Мира по футболу от города Сочи😊🙌 @fifaworldcup @worldcup2018_fifa #worldcup2018 #russia #ambassador #vesnina #honor #чемпионатмирапофутболувроссии2018