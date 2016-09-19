Веснина стала послом Сочи на ЧМ-2018

Олимпийская чемпионка-2016 по теннису, обладательница двух титулов "Большого шлема" в паре Елена Веснина стала послом Сочи на чемпионате мира-2018. Она приняла участие в запуске часов обратного отсчета до старта турнира. В церемонии также принял участие бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин, ранее ставший послом ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода.