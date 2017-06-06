11:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Верратти из-за травмы пропустит матчи с Уругваем и Лихтенштейном

Полузащитник "ПСЖ" и сборной Италии Марко Верратти покинул расположение национальной команды, информирует пресс-служба "Скуадру адзурры". Хавбек получил травму приводящей мышцы бедра.

Таким образом, 24-летний футболист не сможет принять участие в контрольном матче с Уругваем, который пройдет 7 июня. Также полузащитник пропустит встречу отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Лихтенштейном, которая запланирована на 11 июня.

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