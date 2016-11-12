"Вердер" поиздевался над "Арсеналом" после хет-трика Гнабри за сборную

Официальный твиттер "Вердера" поиздевался над "Арсеналом" после яркого дебюта хавбека Сержа Гнабри в сборной Германии. Хавбек этим летом перешел из лондонского клуба в бременский за 5 миллионов евро. Накануне он провел первый матч за национальную команду и сделал хет-трик в игре с Сан-Марино (8:0).

"Дебют. Хет-трик. Победа 8:0", - говорится в сообщении "Вердера".

"Арсенал" не остался в стороне и напомнил бременцам о другом хет-трике, который оформил Рэй Парлор в 2000 году как раз в ворота "Вердера". В четвертьфинале Кубка УЕФА лондонцы обыграли соперника со счетом 4:2 и вышли по сумме двух матчей в полуфинал турнира.