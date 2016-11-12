"Вердер" поиздевался над "Арсеналом" после хет-трика Гнабри за сборную

Официальный твиттер "Вердера" поиздевался над "Арсеналом" после яркого дебюта хавбека Сержа Гнабри в сборной Германии. Хавбек этим летом перешел из лондонского клуба в бременский за 5 миллионов евро. Накануне он провел первый матч за национальную команду и сделал хет-трик в игре с Сан-Марино (8:0).
"Дебют. Хет-трик. Победа 8:0", - говорится в сообщении "Вердера".
1. 🇩🇪 debut ✔– SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) 11 ноября 2016 г.
2. Hat-trick ✔
3. 8-0 win ✔
4. @Arsenal 😉 pic.twitter.com/CicrQ2hT2k
"Арсенал" не остался в стороне и напомнил бременцам о другом хет-трике, который оформил Рэй Парлор в 2000 году как раз в ворота "Вердера". В четвертьфинале Кубка УЕФА лондонцы обыграли соперника со счетом 4:2 и вышли по сумме двух матчей в полуфинал турнира.
@werderbremen_en On the subject of hat-tricks, remember this? pic.twitter.com/AUsckp5kqs– Arsenal FC (@Arsenal) 11 ноября 2016 г.
samsam
Вердер пускай таблицу смотрит. Где он, а где Арсенал. Да и хет-трик кому? Может подождем более серьезного соперника.
11:07
Borg-se
У "Вердера" - тоньше. Один четвертый пункт чего стоит.
10:54