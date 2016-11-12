10:44 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

"Вердер" поиздевался над "Арсеналом" после хет-трика Гнабри за сборную

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Официальный твиттер "Вердера" поиздевался над "Арсеналом" после яркого дебюта хавбека Сержа Гнабри в сборной Германии. Хавбек этим летом перешел из лондонского клуба в бременский за 5 миллионов евро. Накануне он провел первый матч за национальную команду и сделал хет-трик в игре с Сан-Марино (8:0).

"Дебют. Хет-трик. Победа 8:0", - говорится в сообщении "Вердера".

"Арсенал" не остался в стороне и напомнил бременцам о другом хет-трике, который оформил Рэй Парлор в 2000 году как раз в ворота "Вердера". В четвертьфинале Кубка УЕФА лондонцы обыграли соперника со счетом 4:2 и вышли по сумме двух матчей в полуфинал турнира.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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samsam

Вердер пускай таблицу смотрит. Где он, а где Арсенал. Да и хет-трик кому? Может подождем более серьезного соперника.

11:07

Borg-se

У "Вердера" - тоньше. Один четвертый пункт чего стоит.

10:54

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