Вентура не вызвал Балотелли на матч с Уругваем в Ницце

Главный тренер сборной Италии Джампьетро Вентура огласил состав команды на товарищеский матч с Уругваем и игру отборочного турнира ЧМ-2018 с Лихтенштейном. С уругвайцами Италия сыграет 7 июня в Ницце, при этом в сборную не был вызван лидер атак "Ниццы" Марио Балотелли. Поединок с Лихтенштейном состоится четыре дня спустя в Удине.

Наибольшее представительство в сборной получил финалист Лиги чемпионов "Ювентус" - пять человек.

Полностью заявка сборной Италии выглядит следующим образом: вратари - Буффон ("Ювентус"), Доннарумма ("Милан"), Скуффет ("Удинезе"); защитники - Астори ("Фиорентина"), Барцальи, Бонуччи, Кьеллини (все - "Ювентус"), Кальдара ("Аталанта"), Чеккерини ("Кротоне"), Д'Амброзио ("Интер"), Дармиан ("Манчестер Юнайтед", Англия), Палмьери ("Рома"), Спинаццола ("Аталанта"); полузащитники - Де Росси ("Рома"), Маркизио ("Ювентус"), Монтоливо ("Милан"), Пеллегрини ("Сассуоло"), Верратти ("ПСЖ", Франция), Бернардески ("Фиорентина"), Кандрева ("Интер"); нападающие - Эль-Шаарави ("Рома"), Инсинье ("Наполи"), Белотти ("Торино"), Эдер ("Интер"), Габбьядини ("Саутгемптон", Англия), Иммобиле ("Лацио").