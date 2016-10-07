01:23 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Вентура может вывести Пелле из состава сборной Италии

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Нападающий сборной Италии Грациано Пелле отказался пожать руку главному тренеру команды Джампьеро Вентуре после своей замены в матче отборочного турнриа чемпионата мира-2018 с Испанией (1:1), сообщает Football Italia. Форвад покинул поле на 60-й минуте, уступив место Чиро Иммобиле, и сразу проследовал в раздевалку, показав свое недовольство. Из-за этого Пелле может быть выведен из состава команды и не поехать вместе со сборной на выезд в Македонию.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dijeridoo

Конечно может, он же главный тренер. А может и не вывести.

01:39

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