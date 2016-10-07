Вентура может вывести Пелле из состава сборной Италии

Нападающий сборной Италии Грациано Пелле отказался пожать руку главному тренеру команды Джампьеро Вентуре после своей замены в матче отборочного турнриа чемпионата мира-2018 с Испанией (1:1), сообщает Football Italia. Форвад покинул поле на 60-й минуте, уступив место Чиро Иммобиле, и сразу проследовал в раздевалку, показав свое недовольство. Из-за этого Пелле может быть выведен из состава команды и не поехать вместе со сборной на выезд в Македонию.