Вайсс постарается изменить отношение к футболу со стороны игрока "Урала"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший после домашней игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Австрии (1:2) отметил, что нападающий "Урала" Георгий Чантурия – очень эмоциональный футболист. Также специалист посетовал на грубые ошибки в обороне.

– Мы очень грубо ошибались в защите, – цитирует worldsport.ge Вайсса. – В целом, у нас получалось играть в комбинационный футбол. Ошибки Чантурии? Это очень эмоциональный футболист. Я не могу изменить его менталитет, но постараюсь поменять отношение к футболу. Посмотрим, получится ли у него раскрыть свой талант и играть на высоком уровне.