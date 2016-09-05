22:12 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Вайсс постарается изменить отношение к футболу со стороны игрока "Урала"

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Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший после домашней игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Австрии (1:2) отметил, что нападающий "Урала" Георгий Чантурия – очень эмоциональный футболист. Также специалист посетовал на грубые ошибки в обороне.

– Мы очень грубо ошибались в защите, – цитирует worldsport.ge Вайсса. – В целом, у нас получалось играть в комбинационный футбол. Ошибки Чантурии? Это очень эмоциональный футболист. Я не могу изменить его менталитет, но постараюсь поменять отношение к футболу. Посмотрим, получится ли у него раскрыть свой талант и играть на высоком уровне.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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nika-a

Чантурия же на 84-й минуте только вышел. Когда наошибаться успел?

23:30

баламошка

Вайсс классный тренер, плохого не посоветует.

22:17

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