Василий Голубев: "Стадион и аэропорт Ростова строятся к ЧМ-2018 с опережением графика"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в заседании координационного совета по подготовке и проведению ЧМ-2018, сообщает официальный портал правительства региона. Заседание прошло под руководством главы совета и президента РФС Виталия Мутко. По словам Голубева, два ключевых объекта чемпионата мира - стадион "Ростов Арена" и аэропорт "Платов" строятся с опережением графика. Готовность аэродромной части аэропорта оценивается в 65 процентов, а чаши стадиона - 70 процентов. При сохранении темпов строительства на стадионе смогут проводиться матчи уже в ноябре, а аэропорт начнет работу в декабре.

В Ростове-на-Дону пройдут четыре матча группового турнира и игра 1/8 финала ЧМ-2018.