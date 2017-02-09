08:29 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Василий Голубев: "Стадион и аэропорт Ростова строятся к ЧМ-2018 с опережением графика"

0
0
0

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в заседании координационного совета по подготовке и проведению ЧМ-2018, сообщает официальный портал правительства региона. Заседание прошло под руководством главы совета и президента РФС Виталия Мутко. По словам Голубева, два ключевых объекта чемпионата мира - стадион "Ростов Арена" и аэропорт "Платов" строятся с опережением графика. Готовность аэродромной части аэропорта оценивается в 65 процентов, а чаши стадиона - 70 процентов. При сохранении темпов строительства на стадионе смогут проводиться матчи уже в ноябре, а аэропорт начнет работу в декабре.

В Ростове-на-Дону пройдут четыре матча группового турнира и игра 1/8 финала ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://www.donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-Dva-klyuchevykh-obekta-CHM-2018-stroyatsya-v-Rostovskojj-oblasti-s-operezheniem-grafika?pageid=92218&ItemID=74286&mid=83793

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ