Василий Голубев: "Ростовская область выполнит все мероприятия к ЧМ-2018"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел заседание оргкомитета по подготовке к чемпионату мира-2018, сообщает privet-rostov.ru. Глава региона отметил, что большую часть мероприятий по подготовке к турниру необходимо выполнить уже в этом году. Особое внимание было уделено отставанию в строительстве одной из гостиниц, возникшему из-за проблем с финансированием.

- Все запланированные мероприятия в рамках подготовки к ЧМ-2018 область выполнит – в этом нет никакого сомнения. Отношение к этому будет максимально скрупулезное, - сказал Голубев.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира и игру 1/8 финала ЧМ-2018.