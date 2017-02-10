20:56 10 февраля | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Василий Голубев: "Ростовская область выполнит все мероприятия к ЧМ-2018"

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел заседание оргкомитета по подготовке к чемпионату мира-2018, сообщает privet-rostov.ru. Глава региона отметил, что большую часть мероприятий по подготовке к турниру необходимо выполнить уже в этом году. Особое внимание было уделено отставанию в строительстве одной из гостиниц, возникшему из-за проблем с финансированием. 

- Все запланированные мероприятия в рамках подготовки к ЧМ-2018 область выполнит – в этом нет никакого сомнения. Отношение к этому будет максимально скрупулезное, - сказал Голубев.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира и игру 1/8 финала ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://privet-rostov.ru/fifa/12859-golubev-vse-zaplanirovannye-meropriyatiya-k-chm-2018-oblast-vypolnit.html

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