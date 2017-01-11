Василий Голубев: "Ростов к концу года должен быть на 80 процентов готов к ЧМ-2018"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что Ростов-на-Дону должен к концу 2017 года быть на 80 процентов готов к чемпионату мира-2018. Стадион "Ростов Арена" и аэропорт "Платов" при этом уже должны быть сданы в эксплуатацию. "Ростов Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.

- В 2017 году нужно будет выполнить 80 процентов мероприятий программы подготовки к чемпионату мира, - цитирует Голубева официальный сайт правительства региона. - Абсолютное большинство дел должно быть завершено в этом году. На следующую весну можно оставить разве что озеленение и покраску.