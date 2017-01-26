16:52 26 января | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Василий Голубев: "Ростов-Арену" отдадим "Ростову", но существуют определенные процедурные моменты"

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев гарантировал, что стадион чемпионата мира-2018 после завершения турнира будет передан "Ростову". Ранее стало известно, что "Ростов-Арена" будет сдана почти на два месяца раньше срока - 1 ноября 2017 года вместо 25 декабря. 

- Конечно, "Ростову" стадион отдадим, - цитирует "Интерфакс" Голубева. - Но существуют определенные процедурные моменты. А дальше наша задача - органично вписать стадион в нашу жизнь и сделать его базой для "Ростова". 

По словам губернатора, задача команды на текущий сезон - остаться в первой пятерке.

- В марте состоится собрание акционеров, на котором будет утверждена структура клуба. Возможно, там официально появится президент, - добавил Голубев.

Дополнительная информация

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=802693&sec=1671

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Raven30101979

Главное,чтобы пёс Саввиди стадион не хапнул,как СКА и Олимп-2!

20:13 26 января

Flamenco

- Конечно, "Ростову" стадион отдадим, - цитирует "Интерфакс" Голубева. - Но существуют определенные процедурные моменты ____________________________________________________________________________________________________________ конечно Ростову стадион отдадим, но за очень большие деньги)) и это называется процедурные моменты))

18:08 26 января

баламошка

Эти процедурные моменты называются - "распил бабла".

17:47 26 января

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