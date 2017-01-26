Василий Голубев: "Ростов-Арену" отдадим "Ростову", но существуют определенные процедурные моменты"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев гарантировал, что стадион чемпионата мира-2018 после завершения турнира будет передан "Ростову". Ранее стало известно, что "Ростов-Арена" будет сдана почти на два месяца раньше срока - 1 ноября 2017 года вместо 25 декабря.

- Конечно, "Ростову" стадион отдадим, - цитирует "Интерфакс" Голубева. - Но существуют определенные процедурные моменты. А дальше наша задача - органично вписать стадион в нашу жизнь и сделать его базой для "Ростова".

По словам губернатора, задача команды на текущий сезон - остаться в первой пятерке.

- В марте состоится собрание акционеров, на котором будет утверждена структура клуба. Возможно, там официально появится президент, - добавил Голубев.