Ван Гал может в третий раз возглавить сборную Голландии.

Луи ван Гал может снова стать главным тренером сборной Голландии, утверждает goal.com. Должность стала вакантной после увольнения за неудовлетворительные результаты Данни Блинда. Ван Гал уже дважды возглавлял национальную команду - с 2000 по 2002 год и с 2012 по 2014-й. Во время первого срока он не смог вывести ее на ЧМ-2002, а во время второго завоевал с ней бронзу ЧМ-2014. Последним его местом работы был "Манчестер Юнайтед", который он покинул летом 2016 года.

После 5 туров отборочного турнира ЧМ-2018 Голландия с 7 очками занимает четвертое место в группе. Ранее директор Королевского футбольного союза Голландии Жан-Поль Декоссо в числе кандидатов на должность главного тренера назвал Роналда Кумана, а также допустил, что команду может впервые за 39 лет возглавить иностранец.