Валерий Шанцев: "Треть монтажа крыши стадиона в Нижнем Новгороде завершена"

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил, что металлоконструкции крыши стадиона чемпионата мира-2018 смонтированы на треть. Арена "Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, игру 1/8 финала и четвертьфинал.

- Меня радует, что треть монтажа металлоконструкций кровли сейчас уже завершена, к концу этого года вся окружность будет собрана. Затем где-то на 70 см конструкция опустится, и на следующий год будем закрывать кровлю светопрозрачным поликарбонатом, - цитирует ТАСС Шанцева. - Идет подготовка теплового контура, монтаж внутренних сетей - все то, что должно по графику производиться, все производится.