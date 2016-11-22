Валерий Шанцев: "Стадион в Нижнем Новгороде строится по графику"

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подчеркнул, что регион готовится к чемпионату мира-2018 по графику. В Нижнем Новгороде состоятся четыре матча группового турнира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал.

- Если оценивать подготовку к ЧМ-2018, главные объекты практически сделаны, - цитирует РБК Шанцева. - Стадион строится по графику, в этом году завершаем уже монтаж металлических конструкций. Все монолитные железобетонные работы уже выполнены.

Также Шанцев отметил, что три из шести гостиниц досрочно введены в эксплуатацию.