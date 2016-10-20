Валерий Шанцев: "Экватор работ по строительству арены "Нижний Новгород" пройден"

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил, что на стадионе "Нижний Новгород", который возводится к чемпионату мира-2018, сделано около половины работ от необходимого, в частности, бетонные работы выполнены на 99 процентов. По его словам, на стадионе в настоящее время завершаются бетонные работы.

– Экватор вроде бы мы прошли, и внешне все выглядит прекрасно, но такие крупные объекты особенно сложны в окончательной финишной отделке: работы по вентиляции, по кондиционированию, по связи – все это непростые вещи, – цитирует ТАСС Шанцева. – Здесь с каждым днем будет увеличиваться количество рабочих, их надо синхронизировать, плюс начнутся наружные работы в следующем году – мы к этому готовы, потому что это главный объект к ЧМ-2018.

Закончены практически все бетонные работы: уложено 99 процентов бетона – это 150 тысяч кубометров, или 15 тысяч КАМАЗов. Появились почти все гребенки, очертания ВИП-ложи, подтрибунных помещений – стадион приобретает свой окончательный вид. Собрано пять металлоконструкций крыши, всего их 16. Все идет по графику.