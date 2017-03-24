05:18 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Валерий Карпин: "Штрафовать клубы за низкую посещаемость? Наверное, это была шутка"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "Известиям" выразил мнение, что слова главы РФС Виталия Мутко о финансовом наказании клубов за низкую посещаемость являются шуткой. Он также подчеркнул, что не представляет, как будут использоваться стадионы чемпионата мира-2018 после турнира.

– Сейчас ходит много разговоров о низкой посещаемости матчей РФПЛ. Зачем тогда к чемпионату мира 2018 года строятся стадионы в не самых футбольных городах – Калининграде, Сочи, Саранске?

– Мне нечего сказать по этому поводу. Это вопрос к тем, кто строит эти стадионы.

– Виталий Мутко предложил финансово штрафовать клубы за низкую посещаемость. Согласны?

– Это смешно. Наверное, это была шутка. По-другому я воспринимать данную информацию не могу.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/672426

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КОММЕНТАРИИ (1)
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