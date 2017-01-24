Валерий Газзаев: "Когда против России ведется информационная война, важно провести лучший в истории чемпионат мира"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев выразил опасения по поводу ситуации с отелями перед ЧМ-2018. По его словам, с начала 2017 года в ходе мониторинга в Москве было найдено 148 нелегальных гостиниц и хостелов, продолжающих оказывать услуги бронирования. В них были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологических норм.

- Это прямо нарушает законодательство о подготовке к чемпионату мира по футболу, - цитирует ТАСС Газзаева. - Это безответственные действия со стороны представителей гостиничного бизнеса в погоне за сиюминутной прибылью.

Чемпионат мира по футболу является, фактически, национальным проектом, это не только сама игра, не только антураж внутри стадиона, но и создание качественной современной инфраструктуры, предоставление услуг, отвечающих самым высшим мировым стандартам.

Когда против России ведется масштабная информационная война, в том числе и по линии спорта, вдвойне важно провести лучший чемпионат в истории футбола с точки зрения организации, чтобы не дать иностранным гостям ни малейшего повода для критики. Надеюсь, что не только соответствующие службы примут меры для устранения нарушений, но и сами владельцы гостиниц и хостелов будут более ответственны в преддверии грядущего события.