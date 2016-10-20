Валерий Газзаев: "ЧМ-2018 не должен быть площадкой для обкатки молодежи"

Знаменитый тренер, четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев, в октябре этого года вошедший в состав Государственной Думы и ставший заместителем председателя комитета по спорту, подчеркнул в интервью "СЭ", что на домашнем чемпионате мира сборная России должна дойти до полуфинала. По его словам, все разговоры о том, что ЧМ-2018 может стать площадкой для обкатки молодежи и работы на перспективу, должны пресекаться на корню.

– Сборная России провела после чемпионата Европы три товарищеские игры. Какое впечатление она производит на вас? - вопрос Газзаеву.

– Безусловно, сейчас главная задача – стабилизировать состав национальной команды. А учитывая, что многие игроки в силу возраста уже не смогут участвовать в чемпионате мира, нужно признать – мы действительно создаем новую сборную. Важно, чтобы она оказалась эффективна и конкурентоспособна. На домашнем ЧМ-2018 мы обязаны быть среди лучших, войти в четверку сильнейших команд турнира. Другой цели не может быть по определению! И это даже не обсуждается. А к Кубку конфедераций процентов на 90 должен быть сформирован состав, который выступит на чемпионате мира.

Понимаю, с какими трудностями столкнулся новый главный тренер, который принял команду объективно не в самое простое время. Но это не освобождает РФС, тренера и игроков от выполнения поставленной задачи. И все разговоры о том, что ЧМ-2018 может стать площадкой для обкатки молодежи и работы на перспективу, должны пресекаться на корню. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

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