Вагнер Лав: "Я никогда не подвергался расизму в России, надеюсь, его не будет на ЧМ-2018"

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав подчеркнул в интервью GloboEsporte, что за годы в России не сталкивался с проявлениями расизма в свой адрес. Бразилец, выступавший за армейцев с 2004 по 2012 год и в 2013-м, выразил надежду, что никаких проблем с этим во время предстоящего чемпионата мира-2018 не будет.

– Я никогда не подвергался расизму в России, – подчеркнул Вагнер Лав. – Надеюсь, его не будет на чемпионате мира и вообще в целом. Но я помню, что такие случаи в России были. Такое произошло с одним из моих друзей в городе, где он играл. После я отказался туда ехать.