Вадим Тюльпанов: "Отобрать у России ЧМ-2018 уже невозможно"

Глава временной комиссии Совета федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов отметил, что у России уже не отнимут турнир, а другие страны не будут бойкотировать его. Также он подчеркнул, что крупного допингового скандала с российскими футболистами ждать не стоит.

– Что касается проведения ЧМ-2018, то, на мой взгляд, отменить его в России уже невозможно, – цитирует "Парламентская газета" Тюльпанова. - Слишком далеко зашел процесс подготовки, слишком большой риск для ФИФА сорвать турнир. Известно, что Англия и примкнувшая к ней Украина предлагают бойкотировать ЧМ-2018. Думаю, другие страны не поддержат это заявление. Оно сделано еще до результатов отборочного турнира. И вряд ли страны, потратившие массу усилий, чтобы попасть на чемпионат мира в России сквозь сито отборочного турнира, откажутся от шанса выступить на таком престижном турнире ради некоего "бойкота".

По поводу футбольной сборной России, то с ней допинговый скандал "разыграть" очень сложно. Футболистам допинг не нужен: им намного важнее повышать игровое мастерство, чем бегать быстрее всех или прыгать выше всех. Замечу, что, когда в апреле к нам приезжал президент ФИФА Джанни Инфантино, он не высказывал никаких сомнений и опасений в отношении проведения чемпионата мира-2018 в России или участия нашей сборной в турнире.