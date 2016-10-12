Вадим Тюльпанов: "Некорректно говорить, что ситуация с "Крестовским" обусловлена нецелевым расходованием средств"

Глава временной комиссии Совета федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов отметил, что ситуация со строительством стадиона "Санкт-Петербург" изменилась к лучшему. Со строительством арены на Крестовском острове был связан ряд скандалов. В августе был сменен генподрядчик. Предыдущий подрядчик – "Инжтрансстрой" – обвинил власти города в срыве сроков строительства. Вместо него строительством занимается компания "Метрострой". Стадион должен быть достроен до конца 2016 года. На нем состоятся три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая поединок сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и игру за третье место.

– После августовского визита можно определенно утверждать – динамика строительства улучшилась, – цитирует "Парламентская газета" Тюльпанова. – Сейчас много говорят о том, что надо переносить матчи Кубка конфедераций с "Крестовского" и даже вообще в другой город, – цитирует Для тех, кто так думает, могу сообщить, что питерский стадион переведен ФИФА из так называемой красной зоны в "желтую зону". Это означает, что тревог у проверяющих ФИФА стало меньше. С ними же российская сторона согласовала следующую схему: в декабре стадион будет сдан, но пусконаладочные работы будут еще проводиться в январе-феврале. Это допустимо.

Хочу заметить, что крайне некорректно говорить о том, что ситуация с "Крестовским" обусловлена халатностью и нецелевым использованием средств. Мало кто говорит об этом, но стадион в Санкт-Петербурге пережил целую череду форс-мажоров. Несколько раз менялся подрядчик – раз. Два – японский архитектор, проектировавший стадион, через полгода после начала строительства умер. Соответственно, нельзя было добиться получения детальных чертежей – пришлось проектировать заново и другим людям. Прибавьте кризис 2008 года, деноминация рубля… При всем этом у меня нет сомнений, что стадион примет и матчи Кубка конфедераций, и игры чемпионата мира. Стоит рассказать и о том, что "Крестовский" – самый "северный" в мире стадион с раздвигающейся крышей и с выкатным полем. Выше 60-й параллели, на которой находится Санкт-Петербург, таких грандиозных спортивных сооружений в мире больше нет!