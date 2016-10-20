17:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Вадим Тюльпанов: "Назначение Мутко сделано с целью повысить статус ЧМ-2018"

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Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018 Вадим Тюльпанов считает, что назначение Виталия Мутко на пост вице-премьера носит цель поднять статус чемпионата мира в России. По его мнению, это придаст новый статус самому турниру и его подготовке.

– Это сделано к чемпионату мира по футболу 2018 года. Виталий Леонтьевич в более высоком ранге стал курировать этот чемпионат, – цитирует "Р-Спорт" Тюльпанова. – ЧМ – это очень высокая планка. Когда его курирует просто министр или вице-премьер – это разные вещи. Виталий Леонтьевич заслуживает этого. Это назначение сделано в политических целях. Это правильно с точки зрения практики. Цель – поднять уровень чемпионата мира по футболу.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161020/1111070259.html

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