Вадим Тюльпанов: "Болевые точки в строительстве стадионов к ЧМ – Калининград и Самара"

Председатель Временной комиссии Совета Федерации ФС РФ по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов отметил, что вызывают вопросы строительство стадионов в Калининграде и Самаре, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По его словам, до конца 2017 года комиссия посетит все города, где пройдет чемпионат мира.

– Какие планы у комиссии?

– В 2017 году посетим оставшиеся города, где пройдет чемпионат мира.

– В каких городах есть болевые точки?

– Калининград и Самара. Казань не вызывает никаких сомнений, "Лужники" в Москве. Не все арены мы посещали, поэтому сейчас детально говорить нет смысла.

– Когда планируете завершить посещение стадионов?

– До конца 2017 года.

– Будут ли какие-то законодательные изменения?

– Был принят специальный закон. Ряд поправок в этом году наша комиссия представляла. Думаю, больше изменений не потребуется. А если будут нужны, то время на это есть.