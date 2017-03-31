В Ярославле к ЧМ-2018 реконструируют стадионы "Шинник" и "Славнефть"

Стадионы "Шинник" и "Славнефть" в Ярославле будут реконструированы к чемпионату мира-2018, сообщает ТАСС. Предполагаемый срок завершения работ на данных площадках - май 2018 года. Во время турнира на этих стадионах будут располагаться тренировочные базы команд-участниц.

Стоимость реконструкции стадиона "Шинник" составит 103 миллиона рублей, а стадиона "Славнефть" - 188 миллионов. На обеих аренах обновят газоны, заменят коммуникации. На стадионе "Славнефть" будет построено помещение для персонала, оборудован пресс-центр. Реконструкция объектов начнется в мае 2017 года, в период проведения работ стадионы будут закрыты, матчи футбольного клуба "Шинник" будут проходить на запасном поле.