18:59 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Ярославле к ЧМ-2018 реконструируют стадионы "Шинник" и "Славнефть"

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Стадионы "Шинник" и "Славнефть" в Ярославле будут реконструированы к чемпионату мира-2018, сообщает ТАСС. Предполагаемый срок завершения работ на данных площадках - май 2018 года. Во время турнира на этих стадионах будут располагаться тренировочные базы команд-участниц. 

Стоимость реконструкции стадиона "Шинник" составит 103 миллиона рублей, а стадиона "Славнефть" - 188 миллионов. На обеих аренах обновят газоны, заменят коммуникации. На стадионе "Славнефть" будет построено помещение для персонала, оборудован пресс-центр. Реконструкция объектов начнется в мае 2017 года, в период проведения работ стадионы будут закрыты, матчи футбольного клуба "Шинник" будут проходить на запасном поле.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4143571

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alenichev

А Шинник в РФПЛ на запасном поле будет иметь право играть?

19:21

баламошка

Тоже решили бабки попилить. Так пусть тогда выделяют деньги на "реконструкцию" всех стадионов страны. А то как будут толстеть чиновники из других регионов? Им что теперь, худенькими ходить и ездить на стареньких мерседесах 2015 года?!

19:16

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