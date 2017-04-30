В Волгограде запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

В Волгограде запустили часы обратного отсчета BUD AF до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, сообщает rodgor-vlg.ru. Установлены они на верхней террасе Центральной набережной. В торжественной церемонии приняли участие олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева, и.о. главы Волгограда Владлен Колесников, председатель комитета по подготовке чемпионата мира в Волгоградской области Аркадий Грушко, глава регионального комитета молодежной политики Елена Слесаренко, экс-игрок "Ротора" и посол ЧМ-2018 Александр Никитин, а также представитель партнера ФИФА Анна Миронова.

– Я впервые увидел игры чемпионата мира по футболу в 1970 году, – сказал Александр Никитин. – Тогда я не мог даже представить, что такой чемпионат примет наша страна, тем более родной город. И сегодняшний день, безусловно, это и праздник, и еще один шаг к событию, на которое мечтают попасть не только футболисты, но и болельщики со всего мира.

Аналогичные часы уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Екатеринбурге и Калининграде.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.