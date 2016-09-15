В Волгограде выпустили пособие для волонтеров ЧМ-2018

Кафедра профессиональной иноязычной коммуникации Волгоградского государственного университета выпустила специальное учебное пособие для волонтеров чемпионата мира-2018, сообщает volga-kaspiy.ru. Первыми учебник под названием "Английский язык для волонтеров чемпионата мира" (English for FIFA World Cup volunteers) прочтут сотрудники волонтерского центра, действующего при университете.

Книга состоит из двух разделов. Первый посвящен футболу как виду спорта, истории волонтерства, особенностям работы туристической индустрии. Второй раздел рассказывает о деловой коммуникации и умении общаться с иностранцами.

Пособие ориентировано на волонтеров, уже владеющих английским хотя бы на базовом или промежуточном уровне. Все разделы сопровождаются упражнениями и тестами для самопроверки.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.