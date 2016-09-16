В Волгограде стартовала реконструкция стадиона "Зенит" к ЧМ-2018

В Волгограде стартовала реконструкция стадиона "Зенит", сообщает vlg-media.ru. На арену завозятся необходимые стройматериалы, подготовка ее к чемпионату мира-2018 займет не больше года. Стадион станет одной из тренировочных площадок для участников турнира. После этого "Зенит" превратится в арену для учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных занятий, а также станет местом для проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий.

Поле стадиона необходимо будет привести к стандартам ФИФА, изменить систему полива, наклон газона, освещение. На территории комплекса планируется возвести административное здание, сделать раздевалки и пресс-центр.

Напомним, что в Волгограде также проходит строительство стадиона, на котором пройдут четыре игры группового турнира ЧМ-2018, включая поединок соперников сборной России по группе.