02:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Волгограде обсудили меры безопасности во время ЧМ-2018

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В Волгограде прошло заседание антитеррористической комиссии, в рамках которого обсудили профилактику терроризма и обеспечение мер безопасности во время ЧМ-2018, сообщает vlg-media.ru. В мероприятии приняли участие вице-убернатор Евгений Харичкин, начальник ГУ МВД России по области Александр Кравченко, начальник Главного управления МЧС России Олег Гребенюк.

Представители силовых и правоохранительных структур рассмотрели обеспечение безопасности на объектах чемпионата мира и наиболее уязвимые в террористическом и техногенном отношении объекты. В результате принятых мер обеспечена физическая охрана строительной площадки и стадиона, обеспечен пропускной режим, работает система охранной сигнализации и видеонаблюдения.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://vlg-media.ru/society/v-volgograde-obsudili-mery-bezopasnosti-v-period-chm-2018-57380.html

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