В Волгограде началась реконструкция стадиона "Зенит" к ЧМ-2018

В Волгограде началась реконструкция стадиона "Зенит", сообщает официальный портал правительства региона. Арена станет тренировочной площадкой для участников чемпионата мира-2018, и ее необходимо привести в соответствие с требованиями ФИФА. Работы начались с обновления покрытия футбольного поля. Проводится демонтаж старого газона, который будет использован на строящихся мини-полях на территории спорткомплекса.

Работы по реконструкции стадиона ведутся без выходных, для создания максимально ровной поверхности применяют лазерное оборудование. Кроме того, рабочие начали установку новых световых опор и демонтаж водоотводных сооружений.

Всего в Волгограде будут обустроены три тренировочные площадки для участников ЧМ-2018, а также построен стадион, на котором пройдут четыре игры турнира.