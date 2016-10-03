16:52 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Волгограде началась реконструкция стадиона "Зенит" к ЧМ-2018

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В Волгограде началась реконструкция стадиона "Зенит", сообщает официальный портал правительства региона. Арена станет тренировочной площадкой для участников чемпионата мира-2018, и ее необходимо привести в соответствие с требованиями ФИФА. Работы начались с обновления покрытия футбольного поля. Проводится демонтаж старого газона, который будет использован на строящихся мини-полях на территории спорткомплекса.

Работы по реконструкции стадиона ведутся без выходных, для создания максимально ровной поверхности применяют лазерное оборудование. Кроме того, рабочие начали установку новых световых опор и демонтаж водоотводных сооружений. 

Всего в Волгограде будут обустроены три тренировочные площадки для участников ЧМ-2018, а также построен стадион, на котором пройдут четыре игры турнира.

Дополнительная информация

http://www.volganet.ru/news/114713/

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