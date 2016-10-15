18:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Волгограде к ЧМ-2018 начали реконструировать вокзал

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В Волгограде началась реконструкция железнодорожного вокзала в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, сообщает welcome2018.com. На пассажирской платформе будет смонтировано новое основание, в здании вокзала появится новая система информирования пассажиров - табло и приборы громкой связи. Кроме того, будет установлен лифт для маломобильных групп пассажиров. Отмечается, что ремонт не повлияет на график движения поездов и работу вокзала.

Волгоград примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру соперников сборной России по группе A.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/72871/

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