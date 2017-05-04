В Волгограде к чемпионату мира высадят лес в виде надписи "2018"

Волгоградские экологи приступили к созданию "живой" надписи к чемпионату мира-2018 в виде числа "2018", сообщает welcome2018.com. В районе международного аэропорта будут высажены 12 тысяч вязов. Площадь составит около 3 га. Высота каждой цифры - 70 м, ширина - 40 м.

- Создание геоглива – фигурного узора, который можно рассмотреть с воздуха в виде цифр "2018", – это идея облкомприроды, - подчеркнул заместитель председателя облкомприроды Александр Кузенко. - Ни в одном из городов-организаторов ЧМ-2018 подобного нет. Создание этого молодого леса, который будет виден всем прилетающим в Волгоград в виде цифр "2018", приурочено к Году экологии и включено в план мероприятий по подготовке и проведению матчей чемпионата мира.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.