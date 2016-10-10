01:16 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Великобритании отметили нестандартный подход сборной Уэльса к командным фото

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Британские журналисты отметили закономерность в подходе сборной Уэльса к командным фотографиям перед матчем. Футболисты каждый раз проявляют фантазию, изменяя пропорции рядов при позировании для фотографов.

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