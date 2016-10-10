В Великобритании отметили нестандартный подход сборной Уэльса к командным фото

Британские журналисты отметили закономерность в подходе сборной Уэльса к командным фотографиям перед матчем. Футболисты каждый раз проявляют фантазию, изменяя пропорции рядов при позировании для фотографов.
Wales' continued struggle with the team photo... pic.twitter.com/pEguWhnvgA– The Football Pools (@footballpools) 7 октября 2016 г.
There appears to be something strange going on with Wales' team photos. https://t.co/I8gUp2yA2O pic.twitter.com/GDlclsUEjx– BBC Sport (@BBCSport) 9 октября 2016 г.