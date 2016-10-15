21:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Вашингтоне открылась выставка о ЧМ-2018

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В Вашингтоне открылась выставка российских художников Виктории и Владимира Кириленко "Футбол и Вечность", сообщает welcome2018.com. Посвящена она проведению чемпионата мира-2018. Серия гротескных картин уже выставлялась более чем в 40 городах мира: Мадриде, Владивостоке, Риме, Архангельске, Москве, Афинах и многих других. В Вашингтоне экспозиция будет размещена в Российском центре культуры в США. Ранее художники получили за картины награду от ЮНЕСКО. 

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

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