В Вашингтоне открылась выставка о ЧМ-2018

В Вашингтоне открылась выставка российских художников Виктории и Владимира Кириленко "Футбол и Вечность", сообщает welcome2018.com. Посвящена она проведению чемпионата мира-2018. Серия гротескных картин уже выставлялась более чем в 40 городах мира: Мадриде, Владивостоке, Риме, Архангельске, Москве, Афинах и многих других. В Вашингтоне экспозиция будет размещена в Российском центре культуры в США. Ранее художники получили за картины награду от ЮНЕСКО.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.