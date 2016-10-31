В Томске будет установлена ледяная скульптура волка Забиваки

В центре Томска, в ледовом городке, будет установлена скульптура талисмана чемпионата мира-2018 волка Забиваки. Такое распоряжение дал мэр города Иван Кляйн. Напомним, эскиз Забиваки нарисовала студентка Томского государственного университета Екатерина Бочарова.

- Я гулял по Новособорной и заметил, что в плане у нас есть один незаполненный участок - большая клумба за фонтаном, - приводит ТАСС слова Кляйна. - Нужно сделать там детский уголок "Лесная полянка": слепить фигуры лесных зверей из снега - белочку, зайчика, олененка. А в центр поставить томского волка Забиваку и сделать хорошую подсветку.