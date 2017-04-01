В стене стадиона "Динамо" нашли 88-летний мяч "Красава"

На официальном сайте "Динамо" появилась информация о неожиданной "находке", обнаруженной при реконструкции стадиона в Петровском парке. При реставрации барельефов, украшавших снесенную арену, якобы был обнаружен жестяной ящик, в котором оказался футбольный мяч и записка. Судя по ней, именно этим мячом был сыгран первый матч на новом стадионе в 1929 году. В том поединке "Динамо" принимало "Районный клуб имени Астахова" и выиграло со счетом 3:2. Первый мяч в поединке забил футболист соперника Сорокин. На самом мяче красуется надпись-подтверждение: "Сорокин красава!".

"Да, выполненная кое-как белой краской полустершаяся надпись выглядит шуточной, да и хроника тех лет умалчивает о каких-либо официальных мероприятиях по закладке в стену мяча, поэтому можно предположить, что инициатива исходила от самих футболистов игравших команд, решивших оставить потомкам своеобразное послание. Однако детали этого события еще предстоит выяснить историкам, поэтому не будем пока ничего утверждать, ведь возможно, изучение архивов прольет свет на мероприятие, выпавшее из нашей исторической памяти", - говорится в сообщении на сайте бело-голубых.

Впрочем, не стоит забывать о дате выхода материала, который, скорее всего, является первоапрельской шуткой. Таким образом, "Динамо" обыграло официальное название мяча чемпионата мира-2018 ("Красава") и напомнило, что главой оргкомитета "Россия-2018" является Алексей Сорокин.