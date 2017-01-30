В Сочи прошло шоу льда и огня в честь 500 дней до старта ЧМ-2018

Города-организаторы чемпионата мира 2018 года отметили 500 дней до старта ЧМ-2018, информирует пресс-служба Оргкомитета "Россия-2018". Прошли разнообразные футбольные праздники с участием болельщиков, волонтеров и руководства городов и регионов.

В Сочи, например, болельщики могли увидеть шоу льда и огня, во время которого профессиональные ледорубы под огненные спецэффекты создали символическую скульптуру "500". Гости праздника смогли принять участие в футбольной викторине, получить памятные подарки и увидеть футбольный фристайл. Все это происходило на мосту напротив главной площади курорта "Роза Хутор", где также были торжественно открыты часы обратного отсчета – уже вторые в Сочи (первые появились в прошлом году у Морского порта).