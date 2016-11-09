В Сочи к Кубку конфедераций 60 улиц сделают доступными для инвалидов

В Сочи к Кубку конфедераций и чемпионату мира-2018 более 60 улиц сделают доступными для маломобильных групп населения, сообщает yuga.ru. Сочи стал первым городом России, где был реализован проект по обеспечению безбарьерной средой. К Олимпиаде-2014 в Сочи были устроены 1448 подобных объектов. В дальнейшем были определены во всех районах города эталонные зоны для последующего приведения в соответствие с требованиями законодательства.

Сочи примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017 и четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.