14:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Сочи к Кубку конфедераций 60 улиц сделают доступными для инвалидов

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В Сочи к Кубку конфедераций и чемпионату мира-2018 более 60 улиц сделают доступными для маломобильных групп населения, сообщает yuga.ru. Сочи стал первым городом России, где был реализован проект по обеспечению безбарьерной средой. К Олимпиаде-2014 в Сочи были устроены 1448 подобных объектов. В дальнейшем были определены во всех районах города эталонные зоны для последующего приведения в соответствие с требованиями законодательства.

Сочи примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017 и четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

Дополнительная информация

https://www.yuga.ru/news/406300/

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