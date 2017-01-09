В Смольном утверждают, что смета строительства стадиона "Крестовский" не увеличилась

Средства на новый контракт с "Метростроем" стоимостью 2 миллиарда были учтены в бюджете весной 2016 года, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на комитет по строительству. Тогда стоимость строительства стадиона на Крестовском острове выросла на 4,3 миллиарда рублей. Сегодня появилась информация о том, что комитет по строительству Санкт-Петербурга 29 декабря заключил контракт с компанией "Метрострой" на достройку стадиона на Крестовском острове, стоимость работ которой составит порядка 2 миллиардов рублей, а вся сумма уже была выплачена компании авансом.

Отмечается, Смольному даже удалось сэкономить при заключении договора. По заключению госэкспертизы, цена контракта должна была составить 2,4 миллиарда рублей. Контракт с "Метростроем" на создание зоны контроля доступа на арену был заключен 29 декабря без конкурса. Работы не входили в предыдущий контракт и связаны с новыми требованиями ФСО, МВД и ФСБ, поясняют в Смольном. Кроме того, генподрядчик установит медицинское и спортивное оборудование, указатели, в соответствии с требованиями ФИФА.

Работы должны быть завершены до 31 марта 2017 года. Также к этому времени "Метрострой" должен исправить недоделки и провести пусконаладку всех инженерных систем. Общая стоимость строительства стадиона превышает 42 миллиарда рублей.