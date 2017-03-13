В сирийскую сборную возвращается оппозиционер

В сборную Сирии на отборочные матчи чемпионата мира-2018 с Узбекистаном и Кореей приглашен ее лучший бомбардир за всю историю Фирас аль-Хатиб. 33-летний нападающий, сыгравший за национальную команду начиная с 2001 года более полусотни раз, в 2012 году отказался выступать за нее по политическим мотивам, поддержав оппозицию. Однако в январе футболист, играющий в чемпионате Кувейта, заявил, что примет приглашение в сборную, так как это честь для каждого спортсмена.

В отборочной группе после половины дистанции у Сирии 5 очков. Она занимает 4-ю позицию при шести участниках, отставая от Кореи и Узбекистана соответственно на 5 и 4 очка. У команды еще сохраняются шансы на путевку в Россию. Тем более что занявшие третьи места в группах сборные разыграют право сыграть в стыковых матчах с представителем зоны КОНКАКАФ. (Александр ПРОСВЕТОВ)