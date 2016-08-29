В школах России пройдут "Футбольные уроки"

1 сентября в общеобразовательных школах 11 городов - организаторов чемпионата мира 2018 года пройдут "Футбольные уроки", информирует пресс-служба оргкомитета турнира. Ведущими станут футболисты клубов премьер-лиги и ФНЛ, послы чемпионата мира – выдающиеся спортсмены, деятели культуры и искусства, а также руководители регионов проведения турнира.



"Футбольный урок" – проект оргкомитета "Россия-2018". Он реализуется при участии волонтерских центров чемпионата мира. Уроки стартовали в декабре 2015 года в рамках программы "Поколение-2018", призванной объединить поклонников футбола вокруг интереса к чемпионату мира и основных социальных ценностей игры: взаимного уважения, здорового образа жизни, принципов честной игры.