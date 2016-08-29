12:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В школах России пройдут "Футбольные уроки"

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1 сентября в общеобразовательных школах 11 городов - организаторов чемпионата мира 2018 года пройдут "Футбольные уроки", информирует пресс-служба оргкомитета турнира. Ведущими станут футболисты клубов премьер-лиги и ФНЛ, послы чемпионата мира – выдающиеся спортсмены, деятели культуры и искусства, а также руководители регионов проведения турнира.

"Футбольный урок" – проект оргкомитета "Россия-2018". Он реализуется при участии волонтерских центров чемпионата мира. Уроки стартовали в декабре 2015 года в рамках программы "Поколение-2018", призванной объединить поклонников футбола вокруг интереса к чемпионату мира и основных социальных ценностей игры: взаимного уважения, здорового образа жизни, принципов честной игры.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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letmebetomorrow

предсмертные судороги российского футбола

13:38

Flamenco

Показуха от МУТКО)))

13:05

баламошка

Дело благое. Интересно, на нём чиновники тоже бабла срубят?

12:54

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