В сборную Белоруссии на матчи квалификации ЧМ-2018 вызвано семь игроков из России

Тренерский штаб сборной Белоруссии под руководством Александра Хацкевича огласил список игроков, вызванных на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Голландии и Люксембурга, сообщает tut.by. В него вошли семь представителей российских клубов, из которых шесть играют в премьер-лиге.

Полностью список вызванных игроков выглядит следующим образом: вратари - Горбунов ("Атромитос", Греция), Черник ("Нанси", Франция), Гутор ("ОРЕНБУРГ", Россия); защитники - Поляков, Володько (оба – БАТЭ), Шитов ("Астана", Казахстан), Мартынович ("КРАСНОДАР", Россия), Политевич ("Генчлербирлиги", Турция), Филипенко ("Маккаби" Т-А, Израиль), Сиваков ("Заря", Украина), Бордачев ("ТОМЬ", Россия); полузащитники - Кисляк ("Газиантепспор", Турция), Драгун ("ДИНАМО" М, Россия), Стасевич, Риос, А. Глеб (все – БАТЭ), Кривец ("Висла", Польша), Маевский ("АНЖИ", Россия), Корзун ("Динамо" К, Украина), Калачев ("РОСТОВ", Россия); нападающие - Корниленко ("КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ", Россия), Сигневич, Гордейчук (оба – БАТЭ).

С Голландией Белоруссия сыграет в Роттердаме 7 октября, с Люксембургом - в Борисове 10 октября.