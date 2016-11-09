В сборной Франции Юмтити заменил Мангала

Защитник сборной Франции Самюэль Юмтити получил травму на тренировке. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, игрок "Барселоны" вернулся в расположение клуба, где будет восстанавливаться. Вместо него в сборную вызван защитник "Валенсии" Эльяким Мангала. Также повреждение получил полузащитник "Баварии" Кингсли Коман, но он пройдет обследование, после чего будет принято решение о том, исключать ли его из заявки сборной.

Французы 11 ноября сыграют со Швецией в матче отборочного турнира ЧМ-2018. А 15 ноября Франция проведет товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром.