19:29 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В сборной Бразилии не сомневаются, что ЧМ-2018 пройдет безупречно

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В сборной Бразилии уверены, что ЧМ-2018 в России пройдет безукоризненно. Об этом сообщил координатор бразильской национальной команды Эдуарду Сезар Гаспар.

– У нас нет сомнений, что чемпионат мира пройдет безукоризненно, – приводит ТАСС слова Гаспара. – Лично я здесь в первый раз, но коллеги уже бывали здесь, и каждый раз, кода они приезжали на инспекционные визиты, их радушно принимали. Им все очень понравилось, учитывая, что они видели много тренировочных баз и объектов.

Я уверен, всем очень понравится, не только нашей команде.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4161005

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ