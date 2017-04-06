В сборной Бразилии не сомневаются, что ЧМ-2018 пройдет безупречно

В сборной Бразилии уверены, что ЧМ-2018 в России пройдет безукоризненно. Об этом сообщил координатор бразильской национальной команды Эдуарду Сезар Гаспар.

– У нас нет сомнений, что чемпионат мира пройдет безукоризненно, – приводит ТАСС слова Гаспара. – Лично я здесь в первый раз, но коллеги уже бывали здесь, и каждый раз, кода они приезжали на инспекционные визиты, их радушно принимали. Им все очень понравилось, учитывая, что они видели много тренировочных баз и объектов.

Я уверен, всем очень понравится, не только нашей команде.