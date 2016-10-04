В сборной Аргентины считают, что Месси сам виноват в своих травмах

Секретарь сборной Аргентины Хорхе Миадоски отметил неосторожность нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который выходит на поле с риском для своего здоровья. В матче ла лиги против "Атлетико" (1:1) аргентинец получил травму, из-за чего не сможет помочь национальной команде в ближайших поединках отбора чемпионата мира-2018.

- Месси сам не очень осторожен, потому что постоянно хочет играть, - приводит Goal слова Миадоски. - Сборная и клуб должны вместе позаботиться об этом. Он вернется на поле в ближайшее время, и мы надеемся, что в матчах против Бразилии и Колумбии он примет участие.