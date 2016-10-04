21:13 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В сборной Аргентины считают, что Месси сам виноват в своих травмах

0
0
0

Секретарь сборной Аргентины Хорхе Миадоски отметил неосторожность нападающего  "Барселоны" Лионеля Месси, который выходит на поле с риском для своего здоровья. В матче ла лиги против "Атлетико" (1:1) аргентинец получил травму, из-за чего не сможет помочь национальной команде в ближайших поединках отбора чемпионата мира-2018.

- Месси сам не очень осторожен, потому что постоянно хочет играть, - приводит Goal слова Миадоски. - Сборная и клуб должны вместе позаботиться об этом. Он вернется на поле в ближайшее время, и мы надеемся, что в матчах против Бразилии и Колумбии он примет участие.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ