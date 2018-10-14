14:36 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге рассчитывают заработать на ЧМ-2018 10 - 14 миллиардов рублей

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко оценил приблизительный доход для города от чемпионата мира-2018 в 10 - 14 миллиардов рублей. В городе пройдут семь матчей турнира: четыре игры группового турнира, включая поединки сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

- Арифметика тут самая приблизительная. По прогнозу, Санкт-Петербург во время чемпионата мира посетят порядка 400 тысяч туристов, - цитирует "Интерфакс" Полтавченко. -  Средние расходы одного международного туриста в день, включая проживание, составили в 2015 году 12 тысяч 150 рублей. Играть здесь будут четыре разных пары команд, и среднестатистический болельщик задержится у нас три дня максимум. Плюс около половины гостей будут из России, а они тратят почти вдвое меньше иностранцев. Вот и считайте. Ориентировочно "план по валу" на ЧМ-2018 составит от 10 до 14 млрд рублей. С них будут платиться налоги в бюджет.

Также глава города отметил, что такие крупные мероприятия, как Кубок конфедераций и чемпионат мира, нельзя оценивать по принципу "вложили - получили". По его словам, в инфраструктуру Петербурга вкладывается не только город, но и федеральный бюджет. Кроме того, Северная столица получит спортивные объекты, которые будут служить и после ЧМ-2018.

- Подводить черту под дополнительными доходами в августе 2018 года тоже неправильно, - добавил Полтавченко. - Конечно, появятся какие-то данные по заполняемости стадионов, по загрузке отелей, по росту посещаемости учреждений культуры и общественного питания, по продажам в торговле и сфере услуг, по росту транспортных перевозок. Но события такого уровня, как правило, имеют еще и отложенный эффект. В том же Сочи турпоток на следующий год после Олимпиады вырос почти на 18 процентов, если сравнивать с доолимпийским 2013 годом. А у Петербурга с его красотами туристический потенциал намного выше. В общем, точную сумму доходов ни я и никто другой вам не назовет. Но и внакладе, как, например, Греция после Олимпиады-2004, наш город точно не останется.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/sport/539181

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КОММЕНТАРИИ (7)
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half back

а 400 тыс. туристов за месяц, это включая гастарбайтеров, дальнобойщиков и проезжающие мимо машины?

15:28

Тополь-М

Потратить 300, заработать 14. Бизнес по-питерски, чо.

15:25

oledjan

Все равно в минусах останутся с этим стадиком.

15:23

Flamenco

Деньги всему голова)))

15:17

PAPAZOL_

а, играть команды будут на дворцовой площади ???? ))))))))))))))))

15:07

shpasic

ахаха)

14:58

ДОЗВОН ГУБЕР

Исчо "10--14"?????????? А при строительстве "Распил--Крестов" что, на "откатах" не наелись????

14:51

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