В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 появятся плавучие отели

В Санкт-Петербурге планируют создать плавучие отели для гостей чемпионата мира-2018, сообщает saint-petetsburg.ru. Подобные гостиницы планируется возвести на 12 участках, рядом с которыми нет большого скопления отелей. Несколько потенциальных точек располагаются в непосредственной близости от стадиона "Санкт-Петербург", где пройдут матчи турнира.

В каждом из отелей планируют создать от 30 до 50 номеров, объем инвестиций составит от 25 до 50 миллионов рублей. По словам главы комитета по туризму Андрея Мушкарева, затраты на подобные отели выйдут меньше, чем на обычные гостиницы. Потенциальными инвесторами проекта в настоящее время являются три компании, прежде не занимавшиеся отельным бизнесом.

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за 3-е место. Кроме того, в нем состоятся 3 игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также игры Euro-2020.